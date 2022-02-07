Девочку, брошенную матерью в вольер к медведю, будут наблюдать в Национальном детском медцентре до 18 лет

- Узбекистан, общество
- 18:07, 07 февраля 2022
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|Продолжение: Девочке, которую мать бросила в вольер к медведю, подарили пожизненный бесплатный вход в Ташкентский зоопарк
|Предыстория: В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер медведя
CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о дальнейшей судьбе девочки, которая оказалась брошена матерью в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке.
Девочка 2018 года рождения была доставлена «скорой» в приемный покой детского отделения Республиканского научного центра экстренной медицины после того, как ее забрали из вольера медведя.
В клинике ей провели полное обследование. После этого ребенок был помещен в реанимационное отделение, где девочкой занялись профильные специалисты.
Как только общее состояние пациентки улучшилось, ее перевели в другое отделение. В настоящий момент она все еще проходит плановые процедуры под наблюдением медиков. Состояние ее здоровья улучшается с каждым днем. - отметили в Минздраве.
Минздрав назначил директора Национального детского медицинского центра, доктора медицинских наук Алишера Шарипова персонально ответственным за наблюдения за состоянием здоровья пациентки до достижения ею 18-летнего возраста.