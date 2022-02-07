Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан через 15 лет могут войти в союзное государство с Россией, - Александр Лукашенко

CentralAsia (UZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан через 15 лет могут войти в союзное государство с Россией и Беларусью. Это заявление Лукашенко сделал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Отвечая на вопрос о будущем Союзного государства России и Беларуси, Лукашенко допустил, что в ближайшие годы к этому объединению присоединятся некоторые страны бывшего СССР.

"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (имеются в виду январские протесты в стране – прим. редакции). Если вы говорите – срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок", – отметил он.

По словам Лукашенко, в процессе объединения трех этих государств, остальные страны по периметру бывшего Союза также присоединяться.

"Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны. Они уже увидели это. Азербайджан выбивается из этой когорты, потому что мы много ошибок наделали и там, конечно, очень серьезно поддерживает Турция, через которую идут пути, газ и нефть. А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической, тоже присоединятся", – подчеркнул он.