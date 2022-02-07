Узбекистан может присоединиться к единой энергосистеме ЕАЭС

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана изучают вариант присоединения к общему энергетическому рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

Около двух лет назад Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС, который позволил нам выйти на качественно новый уровень диалога и практического взаимодействия, более глубоко и лучше понимать стремительные процессы, которые происходят в рамках объединения.

В соответствии с планом совместных мероприятий на 2021-2023 годы, департамент энергетики ЕАЭС провел презентацию перспектив функционирования общего энергетического рынка для представителей Министерства энергетики Узбекистана.

Были озвучены перспективы функционирования энергетического рынка и достигнуты договоренности о продолжении работы по углублению интеграционных процессов и минимизации негативных последствий присоединения к энергорынку союза.

Также стороны обменялись мнениями касательно возможных последствий присоединения Узбекистана к общему энергетическому рынку ЕАЭС.

В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Энергосистема Узбекистана является частью Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданной в советское время, куда сегодня также входят системы Киргизии и юга Казахстана, стран-участниц ЕАЭС.

25 января по всему Узбекистану и нескольких городах соседних государств произошел глобальный сбой энергосистемы.