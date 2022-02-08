В России назвали условия исключения талибов из террористов

Замир Кабулов

CentralAsia (CA) - Россия готова инициировать дискуссию в ООН по исключению талибов из террористического списка при условии обеспечения инклюзивности правительства и основных человеческих прав в Афганистане, заявил в интервью РБК специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Когда талибы предпримут убедительные шаги по выполнению двух требований международного сообщества: инклюзивность и базовые права человеческие. Тогда да, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, когда Россия будет готова поддержать исключение талибов из санкционного списка ООН.

Кабулов добавил, что момент исключения талибов из списка террористических организаций ООН приближается, но «скорость его приближения к разрешению» зависит от названых им шагов.

«Талибы заслуженно находятся в санкционных списках Совета Безопасности ООН за свои деяния, совершенные более 20 лет назад. И тогда это решение было принято. И мы имеем дело с последствиями тогда принятого решения. В силу этих обстоятельств талибы оказались и остаются в этом списке. Хотя за это время жизнь на месте не стояла, талибы осознали очень многие вещи важные, они перестали позиционировать себя как международная джихадистская организация и занимались чисто внутренней повесткой дня», — пояснил спецпредставитель президента.

Отвечая на вопрос о том, настал ли момент исключить талибов из списка запрещенных в России террористических организаций, Кабулов сказал: «Да, он настал, но это решение принимает президент России, и есть целый ряд шагов, предусмотренных законодательством России». Также дипломат высказал личную точку зрения, что такой момент настает. В октябре прошлого года о целесообразности исключения талибов из террористических списков ООН говорил президент России Владимир Путин.

По его словам, Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но это сделать в первую очередь должен Совет Безопасности ООН, заявил он на сессии клуба «Валдай».

Решением Верховного суда от 2003 года движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено. В решении указывалось, что движение поддерживало связи с незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территории Чечни.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. Ситуация в стране обострилась с началом вывода войск международной коалиции во главе с США. После начала наступления талибов из страны бежал президент Ашраф Гани, большинство городов сдавались без боя.