В Узбекистане мужчину осудили на три года за оскорбление президента в интернете

CentralAsia (UZ) - Житель Хорезмской области отсидит три года за оскорбление первого и действующего президентов в интернете. Об этом сообщил руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахман Ташанов.

Согласно данным, 31-летний мужчина вступил в Telegram-группу «Объединения блогеров», где начал оскорблять первого президента и действующего главу государства. Зачастую он это делал находясь в нетрезвом состоянии.

По результатам судебно-лингвистической экспертизы выяснилось, что мужчина совершил преступление, предусмотренное статьей 158 (посягательства на президента Республики Узбекистан) Уголовного кодекса.

В итоге Хазараспский районный суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы.

В 2021 году Шавкат Мирзиёев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан». Документ дополнил статью 158 Уголовного кодекса словами «сетей телекоммуникаций или всемирной информационной сети интернет»

Согласно дополнению, публичное оскорбление или клевета в отношении президента, а равно с использованием печати или иных средств массовой информации, сетей телекоммуникаций или всемирной информационной сети интернет наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.