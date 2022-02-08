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В Казахстане за сутки выявили 2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 445;

- Павлодарская область — 250;

- Северо-Казахстанская область — 231;

- Карагандинская область — 209;

- город Нур-Султан — 186;

- Костанайская область — 175;

- Алматинская область — 127;

- Акмолинская область — 118;

- Восточно-Казахстанская область — 103;

- Западно-Казахстанская область — 43;

- Актюбинская область — 32;

- Атырауская область — 23;

- город Шымкент — 23;

- Мангистауская область — 15;

- Жамбылская область — 13;

- Кызылординская область — 9;

- Туркестанская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 276 тыс. 611 заболевших коронавирусом.

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Коронавирус в Казахстане
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