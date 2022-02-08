В Казахстане за сутки выявили 2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 445;
- Павлодарская область — 250;
- Северо-Казахстанская область — 231;
- Карагандинская область — 209;
- город Нур-Султан — 186;
- Костанайская область — 175;
- Алматинская область — 127;
- Акмолинская область — 118;
- Восточно-Казахстанская область — 103;
- Западно-Казахстанская область — 43;
- Актюбинская область — 32;
- Атырауская область — 23;
- город Шымкент — 23;
- Мангистауская область — 15;
- Жамбылская область — 13;
- Кызылординская область — 9;
- Туркестанская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 276 тыс. 611 заболевших коронавирусом.