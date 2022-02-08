В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

Среди умерших от коронавируса за сутки 6 февраля у 9 человек был положительный результат теста на коронавирус, у трех человек - пневмония с признаками коронавируса при отрицательном ПЦР-анализе.

На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 87 тыс. 637 человек (86 тыс. 455+ и 1 тыс. 182 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 тыс. 647 пациентов, на амбулаторном уровне – 77 тыс. 990 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 437 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 111 пациентов.

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