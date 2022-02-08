экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть совместное предприятие по выпуску «умных» счетчиков

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть на на территории КР совместное предприятие по выпуску «умных» счетчиков, сообщает Tazabek.

Председатель правления Национального энегохолдинга КР Талайбек Байгазиев в ходе рабочей поездки в Узбекистан ознакомился с деятельностью энергетической компании по выпуску приборов учета электрической энергии «Узэлектроаппарат-Электрощит» и АО «Региональные электрические сети».

Во время рабочего визита Талайбек Байгазиев встретился с первым заместителем председателя правления АО «Региональные электрические сети» Жахонгиром Обиджановым, ознакомился с условиями, созданными для потребителей в пригороде Хивы, а также узнал о проводимых в регионе реформах, в частности, об условиях внедрения Автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ).

На сегодняшний день Национальным энергохолдингом определены дальнейшие планы о взаимодействии с узбекскими партнерами по итогам ранее достигнутых договоренностей о поставках приборов учета электрической энергии и открытии совместного предприятия по производству счетчиков АСКУЭ на территории Кыргызстана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Казахстане за сутки выявили свыше 3,6 тыс. случаев COVID-19
  • Экс-премьер Казахстана Кажегельдин рассказал о конфликте с Назарбаевым, о том, зачем Токаеву партия Nur Otan
  • В 2021 году Узбекистан больше всего импортировал машины и транспортное оборудование из Китая


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com