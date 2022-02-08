Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть совместное предприятие по выпуску «умных» счетчиков

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть на на территории КР совместное предприятие по выпуску «умных» счетчиков, сообщает Tazabek.

Председатель правления Национального энегохолдинга КР Талайбек Байгазиев в ходе рабочей поездки в Узбекистан ознакомился с деятельностью энергетической компании по выпуску приборов учета электрической энергии «Узэлектроаппарат-Электрощит» и АО «Региональные электрические сети».

Во время рабочего визита Талайбек Байгазиев встретился с первым заместителем председателя правления АО «Региональные электрические сети» Жахонгиром Обиджановым, ознакомился с условиями, созданными для потребителей в пригороде Хивы, а также узнал о проводимых в регионе реформах, в частности, об условиях внедрения Автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ).

На сегодняшний день Национальным энергохолдингом определены дальнейшие планы о взаимодействии с узбекскими партнерами по итогам ранее достигнутых договоренностей о поставках приборов учета электрической энергии и открытии совместного предприятия по производству счетчиков АСКУЭ на территории Кыргызстана.