Число возможных сообщников бывшего главы КНБ Масимова по делу о госизмене выросло до четырех

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Число возможных сообщников бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова по делу о государственной измене выросло до четырех, передает КазТАГ.

«КНБ расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя. По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора службы специального назначения «А» КНБ и начальник Центра указанной службы. Уголовному делу присвоен гриф «совершенно секретно», поэтому в интересах национальной безопасности раскрывать детали расследования нельзя», - сказал на брифинге начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.

Задержания высокопоставленных сотрудников спецслужб начались после массовых акций протеста, переросших в беспорядки в Казахстане. Сначала был снят с должности главы КНБ и задержан по подозрению в государственной измене Карим Масимов. Также были сняты с должностей его замы – Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 13 января стало известно, что Масимова также подозревают в действиях, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий. Также стало известно о задержании Садыкулова и Ергожина. Позже выяснилось, что Масимов и Садыкулов арестованы судом, а делу присвоен гриф «совершенно секретно». 7 февраля КазТАГ сообщал, что под стражу с санкции суда заключен и Ергожин.

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