В Таджикистане за сутки выявили 4 случая COVID-19

- Таджикистан, общество
- 10:32, 08 февраля 2022
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последние сутки выявили 4 новых случая COVID-19, сообщает Минздрав страны. Отмечается, что число вылечившихся от коронавируса за сутки составило 8 человек.
В целом, с начала пандемии, по данным министерства, по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 351 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 203 человека.
Официальное число смертей не меняется уже несколько месяцев - 124 человека.
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