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Талибы объявили о возвращении в Афганистан пяти летчиков ВВС бывшего правительства
Самолет бывших ВВС Афганистана. Фото с сайта TOLOnews
Самолет бывших ВВС Афганистана. Фото с сайта TOLOnews
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CentralAsia (CA) -  Министерство обороны, сформированное захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан», заявило о возвращении в страну пяти летчиков, служивших ранее в военно-воздушных силах (ВВС) свергнутого афганского правительства. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Талибы не уточнили, из какой страны прибыли летчики. При этом они подчеркнули, что будут добиваться возвращения в Афганистан квалифицированных сотрудников бывшего правительства.

После захвата власти в Кабуле в августе прошлого года радикалами Афганистан покинули сотни военнослужащих ВВС, за которыми талибы активно охотились, так как именно военная авиация наносила им наибольший урон. Летчики угнали десятки самолетов и вертолетов с авиабаз в Кабуле и Мазари-Шарифе в Узбекистан, Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты.

Несмотря на катастрофическую социально-экономическую ситуацию в Афганистане талибы одним из основных направлений своей деятельности считают создание армии численностью свыше 100 тыс. человек и организацию военной авиации, которой у них не было в течение 20 лет, когда они вели партизанскую войну против кабульского правительства и иностранных войск.

Талибы неоднократно обращались к военным летчикам, бежавшим из Афганистана, чтобы те вернулись в страну и продолжили нести службу под их руководством.

В сообщениях говорится, что около 140 пилотов и военнослужащих афганских ВВС, которые оказались в ловушке в Таджикистане после отъезда из Афганистана, с тех пор уехали в Соединенные Штаты.

Возвращение афганских пилотов произошло через несколько дней после того, как Организация Объединенных Наций сообщила в отчете, что более 100 афганских военнослужащих предыдущего правительства были убиты с момента прихода к власти талибов. В свою очередь, «Талибан» опроверг данную информацию.

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