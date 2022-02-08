Токаев утвердил концепцию антикоррупционной политики Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил проект концепции антикоррупционной политики страны.
Концепция включает 61 реформу и указание ключевых проблем. Она рассчитана на 2022-2026 годы.
Основные моменты из реформ:
- Введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц.
- Проработка вопроса введения льгот, преференций, условных скидок при государственных закупках и других мер поддержки для субъектов частного предпринимательства, внедривших и поддерживающих антикоррупционные стандарты.
- Проработка вопроса по повышению ответственности администраторов бюджетных программ за надлежащий мониторинг и управление инвестиционными проектами.
- Сокращение правовых оснований закупок из одного источника и закупок, проводимых в особом порядке, а также в рамках государственных заданий (за исключением закупок для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности).
- Сокращение государственного участия в экономике посредством демонополизации и создания благоприятной конкурентной среды (за исключением сферы, связанной с обеспечением национальной безопасности).
- «Цифровая перезагрузка» государственного управления.
- Создание новой архитектуры цифрового правительства, базирующейся на едином массиве данных.
- Введение ответственности за необоснованное обогащение.
- Введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки.
- Общественный мониторинг реализации национальных проектов, планов развития регионов и других документов Системы государственного планирования с предоставлением проектной роли «общественный контролер».
- Проработка вопроса расширения потенциала журналистов в вопросах противодействия коррупции.
- Создание публичного антикоррупционного портала.
Что интересно: этим же указом внесены изменения в принятые в прошлом году Национальный план развития РК до 2025 года и Концепцию развития госуправления в РК до 2030 года.
По мнению Токаева, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего, нужно искоренить коррупцию.
Он заявлял, что эффективность работы реформ будет оценивать по конкретному результату. Конечная цель – формирование общества, чистого от коррупции.