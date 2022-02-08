В Узбекистане выявлено 773 новых случаев COVID-19 и 129 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 11:48, 08 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 7 февраля, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 230 401. В течение прошедших суток зафиксированы 773 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Также у 129 человек диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1588 летальных исходов с начала пандемии).
За день выздоровели 474 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 213 123).
На лечении находятся 15690 больных COVID-19.
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