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В Узбекистане выявлено 773 новых случаев COVID-19 и 129 коронавирусной пневмонии

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 7 февраля, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 230 401. В течение прошедших суток зафиксированы 773 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 129 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1588 летальных исходов с начала пандемии).

За день выздоровели 474 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 213 123).

На лечении находятся 15690 больных COVID-19.

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