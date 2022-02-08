Авиакомпании Uzbekistan Airways и AirBaltic обсуили коммерческое сотрудничество

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 7 февраля состоялось первое заседание узбекско-латвийской рабочей группы по вопросам транспорта.

В ходе переговоров, состоявшихся под руководством заместителя министра транспорта Республики Узбекистан Абдусамата Муминова и заместителя министра транспорта Латвийской Республики Улдиса Рейманиса, были обсуждены важные вопросы развития двусторонних связей между нашими странами по всем видам транспорта.

В ходе встречи стороны высоко оценили положительную динамику сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Особо отмечено возобновление регулярного авиасообщения по маршруту Ташкент – Рига – Ташкент в 2021 году, в целях развития сотрудничества в этом направлении между авиационными администрациями Узбекистана и Латвии подписан протокол о взаимопонимании.

В соответствии с ним будет расширено коммерческое сотрудничество между авиакомпаниями “Uzbekistan airways” и “AirBaltic”, сообщает пресс-служба Минтранса.

Это позволит авиакомпаниям двух стран расширить географию полетов за счет совместных партнерских рейсов (код-шеринг). Пассажиры АО "Uzbekistan Airways” получат возможность летать по таким направлениям сети рейсов авиакомпании "AirBaltic", как Таллин (Эстония), Вильнюс (Литва), Стокгольм (Швеция), Копенгаген (Дания), Хельсинки (Финляндия) и Амстердам (Нидерланды).

По итогам встречи между министерствами транспорта Узбекистана и Латвии была подписана совместная “дорожная карта” по перспективным направлениям сотрудничества на 2022 год.