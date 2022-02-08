экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За два месяца помидоры-черри в Узбекистане подешевели в 2 раза

CentralAsia (UZ) -  Аналитики EastFruit обращают внимание на тенденцию снижения оптовых цен на томат черри в Узбекистане. С 3 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года средние оптовые цены на этот продукт снизились от с 50 000 до 25 000 сумов/кг (с $4,6 до $2,3).

По данным аналитического портала, в конце ноября и начале декабря 2021 года оптовые цены на томат черри в Узбекистане достигли максимального уровня за второе полугодие 2021 года. Таким образом, за два месяца средние оптовые цены на эту продукцию снизились от пикового значения ровно в два раза.

Текущие оптовые цены на томат черри в Узбекистане находятся почти на том же уровне, на каком были два года назад, т.е. на уровне начала февраля 2020 года. Для сравнения, по состоянию на 4 февраля 2020 года, средние оптовые цены на этот продукт составляли 23 сумов/кг ($2,4).

По состоянию на текущую дату розничные цены на томаты черри в супермаркетах столицы страны колеблются от 32 000 сумов/кг ($2,9) до 38 000 сумов/кг ($3,5) в зависимости от качества и калибра этой продукции.

В настоящее время в большинстве стран, в которых EastFruit осуществляет еженедельный мониторинг оптовых цен на более чем 60 наименований плодоовощной продукции, средние оптовые цены на томат черри выше, чем в Узбекистане.

В течение прошлого года цены на томат черри в Узбекистане были рекордно высокими, от 43 000 сум/кг ($4,0) до 52 000 сум/кг ($4,9) в зависимости от качества и калибра этой продукции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Роналду стал первым в мире человеком с 400 млн подписчиков в Instagram
  • В Узбекистане ожидается потепление до +20 градусов
  • В Узбекистане при получении взятки в $50 тысяч задержан замхокима одного из районов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com