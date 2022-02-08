За два месяца помидоры-черри в Узбекистане подешевели в 2 раза

CentralAsia (UZ) - Аналитики EastFruit обращают внимание на тенденцию снижения оптовых цен на томат черри в Узбекистане. С 3 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года средние оптовые цены на этот продукт снизились от с 50 000 до 25 000 сумов/кг (с $4,6 до $2,3).

По данным аналитического портала, в конце ноября и начале декабря 2021 года оптовые цены на томат черри в Узбекистане достигли максимального уровня за второе полугодие 2021 года. Таким образом, за два месяца средние оптовые цены на эту продукцию снизились от пикового значения ровно в два раза.

Текущие оптовые цены на томат черри в Узбекистане находятся почти на том же уровне, на каком были два года назад, т.е. на уровне начала февраля 2020 года. Для сравнения, по состоянию на 4 февраля 2020 года, средние оптовые цены на этот продукт составляли 23 сумов/кг ($2,4).

По состоянию на текущую дату розничные цены на томаты черри в супермаркетах столицы страны колеблются от 32 000 сумов/кг ($2,9) до 38 000 сумов/кг ($3,5) в зависимости от качества и калибра этой продукции.

В настоящее время в большинстве стран, в которых EastFruit осуществляет еженедельный мониторинг оптовых цен на более чем 60 наименований плодоовощной продукции, средние оптовые цены на томат черри выше, чем в Узбекистане.

В течение прошлого года цены на томат черри в Узбекистане были рекордно высокими, от 43 000 сум/кг ($4,0) до 52 000 сум/кг ($4,9) в зависимости от качества и калибра этой продукции.