Израильские ученые впервые в мире создали имплантат человеческого спинного мозга

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CentralAsia (CA) - Ученые Центра регенеративных биотехнологий Sagol в Тель-Авиве успешно испытали революционную технологию лечения травм позвоночника и хронического паралича с помощью нейронных имплантов.

Как сообщается на сайте Тель-Авивского университета, исследователям впервые удалось вырастить в лабораторных условиях функциональную нервную ткань, используя для этого специальную среду из гидрогеля.

В настоящее время разрабатываются различные подходы по лечению травм спинного мозга, в том числе трансплантация стволовых клеток, шванновских клеток (вспомогательных клеток периферической нервной системы) или нейтральных клеток-предшественниц. Однако существуют трудности, например, иммунное отторжение клеток, полученных от чужого донора, и риск неправильной имплантации клеток, которые не будут формировать функциональную ткань.

Чтобы преодолеть первую проблему, исследователи перепрограммируют клетки пациента, например, взятые из жировой ткани живота, и получают индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), которые способны дифференцироваться в желаемый тип клеток. Вторая проблема связана с тем, что рубцовая ткань, образовавшаяся в результате травмы, может нарушить формирование правильной межклеточной среды, и имплантируемые ИПСК могут погибнуть. Избежать этого помогла бы имплантация предварительно выращенной трехмерной нейронной сети, однако до сих пор было неизвестно, как можно создать такую сеть.

В новой работе ученые сумели вырастить функциональную нейронную ткань, используя внеклеточный матрикс жировой ткани сальника свиньи для создания персонализированного гидрогеля. Такой гидрогель служит средой для правильного формирования сети нервных клеток, и в эксперименте ИПСК, полученные из тканей человека, превратились в двигательные нейроны, пригодные для пересадки. Импланты были проверены на мышах с острым (вызванным недавней травмой) и хроническим параличом, у которых способность ходить восстановилась в 100 и 80 процентах случаев соответственно.

Ожидается, что в течение следующих несколько лет начнутся клинические испытания новой технологии с участием людей. По словам авторов, поскольку не существует другой альтернативны их имплантам для парализованных пациентов, можно ожидать сравнительно быстрого одобрения руководящими органами, включая FDA.