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Глава парламентской партии Узбекистана прокомментировал высказывание президента Белоруссии
Предыстория: Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан через 15 лет могут войти в союзное государство с Россией, - Александр Лукашенко

CentralAsia (UZ) -  Лидер парламентской партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров предрек развал России и Белоруссии.

Таким образом он ответил на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан через 15 лет могут войти в Союзное государство с Россией и Белоруссией.

«История показала, что государства, построенные на насилии и угрозах, какими бы сильными они ни казались – хрупки. Эти планы, скорее всего, создадут обратную волну и станут причиной появления новых государств на территории тех, кто хочет восстановить советскую империю. Это может привести к серьезным экономическим и социальным потрясениям в регионе. Этот факт необходимо учитывать в наших планах на ближайшие 15 лет», – подчеркнул он на своей странице в соцсетях.

По его словам, попытки воссоздать Советский Союз могут обернуться крахом для тех государств, которые к этому стремятся.

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