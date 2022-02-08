Глава парламентской партии Узбекистана прокомментировал высказывание президента Белоруссии

CentralAsia (UZ) - Лидер парламентской партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров предрек развал России и Белоруссии.

Таким образом он ответил на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан через 15 лет могут войти в Союзное государство с Россией и Белоруссией.

«История показала, что государства, построенные на насилии и угрозах, какими бы сильными они ни казались – хрупки. Эти планы, скорее всего, создадут обратную волну и станут причиной появления новых государств на территории тех, кто хочет восстановить советскую империю. Это может привести к серьезным экономическим и социальным потрясениям в регионе. Этот факт необходимо учитывать в наших планах на ближайшие 15 лет», – подчеркнул он на своей странице в соцсетях.

По его словам, попытки воссоздать Советский Союз могут обернуться крахом для тех государств, которые к этому стремятся.