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Швеция снимет запрет на въезд для туристов из всех стран

CentralAsia (CA) -  Власти Швеции снимают запрет, введённый из-за коронавируса, на въезд в страну для туристов, сообщило Шведское радио. С 9 февраля без ковид-паспортов на территорию государства смогут въехать граждане Северной Европы, ЕС и европейской экономической зоны. С 31 марта это смогут сделать граждане любой страны.

Правительство королевства на заседании в понедельник, 7 февраля, приняло решение о свободном въезде в страну сначала для европейцев, а затем и для граждан других государств. Кроме того, с 9 февраля в стране отменят все антиковидные ограничения.

Такие меры объясняются высоким уровнем вакцинации от COVID-19 в стране. Сейчас в Швеции 83,7% жителей старше 12 лет вакцинированы двумя дозами. 51,3% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой.

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