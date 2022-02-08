В Ташкенте построят Олимпийский городок площадью 160 гектаров

CentralAsia (UZ) - Президенту Шавкату Мирзиёеву 7 февраля презентовали проект будущего Олимпийского городка, который планируется построить в Ташкенте в преддверии проведения молодежных Азиатских игр.

На презентации рассмотрены эскизы Олимпийского городка площадью 160 гектаров, где будет вся необходимая инфраструктура, включая универсальный стадион, спортивные комплексы открытого и закрытого типа, жилье, гостиницы, гребной комплекс на реке Чирчик.

Данные объекты будут использованы для проведения крупных соревнований, а также послужат учебно-тренировочной базой для будущего Института олимпийского резерва.

Узбекистан примет IV молодежные Азиатские игры в 2025 году. Соответствующее решение было принято Олимпийским советом Азии (ОСА) в Дохе в сентябре 2019 года. Кабинет Министров РУз уже утвердил постановление о мерах по подготовке к проведению соревнований.