В таможенный кодекс Узбекистана внесли ряд изменений 

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шакат Мирзиёев подписал закон о внесении дополнений и изменений в таможенный кодекс РУз, сообщает ИА «Дунё» МИД РУз.

Согласно новой редакции таможенного кодекса, теперь для помещения товара под таможенный режим таможенного транзита декларантом в таможенный орган наряду с товаросопроводительными документами представляется также транзитная декларация.

Новой редакцией установлено, что срок рассмотрения заявления на выдачу разрешения на переработку вне таможенной территории или переработку на таможенной территории не может превышать 10 рабочих дней. Ранее, этот срок был разным и зависел от того, на какой таможенный режим будет помещен товар.

Также в качестве таможенной декларации рассматриваются: документы, предусмотренные актами Всемирного почтового союза. При этом для товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в адрес физлиц для некоммерческих целей, а также в адрес юридических лиц, стоимостью до 30 базовых расчетных величин. А также коммерческие документы – для товаров, пересылаемых в международных курьерских отправлениях в адрес физлиц для некоммерческих целей, а также в адрес юридических лиц, стоимостью до 30 базовых расчетных величин.

Кроме этого, наличная национальная и иностранная валюта, сумма которых не превышает установленную законодательством норму обязательного декларирования в письменной форме, подлежит декларированию в устной форме.