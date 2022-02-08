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В Узбекистане впервые запустили железнодорожный маршрут, связывающий 8 регионов страны

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане пассажирские поезда 5-7 февраля текущего года совершили первый рейс по маршруту «Кунград- Наманган - Андижан - Кунград» протяженностью более 4 тысяч километров.

Такое движение поездов дальнего следования впервые запущено в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минтранса РУз.

Пассажиры, отправившиеся из Кунграда в этом поезде, проедут через города Ходжейли, Нукус, Учкудук, Навои, Самарканд, Джизак, Гулистан, Ташкент, Наманган и прибудут Андижан.

Основная цель налаживания такого транспортного сообщения, связывающего 8 регионов страны, прежде всего, предоставление пассажирам, особенно проживающим в Каракалпакстане, доступных и удобных транспортных услуг для поездок в долину, а также из долины и других городов и районов республики в Аральский регион.

"Самое главное, что в этом направлении будет налажено движение поездов, что создаст большие возможности для дальнейшего развития внутреннего туризма в нашей стране. Кроме того, на железнодорожных вокзалах Кунград, Ходжейли, Учкудук, Наманган будет обеспечена постоянная занятость сотрудников", - говорится в сообщении Минтранса.

Согласно расписанию, эти поезда будут курсировать из Кунграда по субботам, а из Андижана по воскресеньям. АО «Узбекистон темир йуллари» в будущем планирует увеличить количество поездов по данному маршруту в зависимости от потребностей пассажиров.

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