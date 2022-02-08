Turkmen.news: Гурбангулы и Сердар Бердымухамедовы «приватизировали» для личных нужд два «Боинга» авиакомпании «Туркменистан»

Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его сын, вице-премьер Сердар Бердымухамедов, изъяли у авиакомпании «Туркменистан» два новых «Боинга» для семейного обслуживания, сообщает Turkmen.news со ссылкой на источники.

«Личными самолетами» семьи стали Boeing 777-200 с бортовым номером EZ-A780 и Boeing 737-800 с бортовым номером EZ-A020. Например, в недавние зарубежные командировки в Санкт-Петербург (28 декабря) и Китай (3-5 февраля) Бердымухамедов-старший летал на EZ-A780. На этом же борте президент летал в Туркменбаши (13 января) и Дашогуз (20 января). А 17 января Сердар Бердымухамедов использовал лайнер EZ-A020 для поездки в Ташкент.

«И в последнюю командировку по регионам, чтобы проверить цены на базарах, Сердар летал на EZ-A020. Это многое говорит о его статусе. Никакому другому вице-премьеру не выделили бы отдельный самолет», - рассказывает источник.

Когда президент и вице-премьер никуда не летят, как минимум один из самолетов, EZ-A780, стоит на приколе, как и все остальные VIP-самолеты. С EZ-A020 все не так однозначно: возможно, этот лайнер все-таки иногда совершает и другие полеты, пишет агентство.

При этом воздушные суда остаются на балансе национальной авиакомпании. Лайнеры стоят на отдельном перроне, а во время поездок Бердымухамедовых ими управляют пилоты правительственного отряда. Это разные структуры: в Туркменистане существует воздушный флот Turkmenistan Airlines (TUA) для населения и Turkmenistan Government (TUG) для VIP-персон.

В распоряжении президента Туркменистана имеются три «Боинга» с бортовыми номерами EZ-A007, EZ-A777 и EZ-A700. Семерки в номерах — не случайное совпадение. Президент считает это число счастливым. Кроме того, двигатели всех трех самолетов выкрашены в белый цвет в отличие от обычных пассажирских бортов с зелеными двигателями. В случае с новыми «Боингами» традиция (может быть, пока?) не соблюдена, отмечает издание. На фотографиях бортов EZ-A780 и EZ-A020, размещенных в открытых источниках, можно видеть, что их двигатели окрашены зеленым.

Но разница не только в символах. В прошлом году изданию «Хроника Туркменистана» удалось разыскать на профильных сайтах статью об оснащении одного из самолетов Бердымухамедова-старшего. Как оказалось, на борту имеется VIP спальня, приватная ванная комната с душевой кабиной и биде, выполненный по спецзаказу письменный стол и массажное кресло.