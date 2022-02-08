Дикий Арман вместе с подельниками похитили 24 человека во время январских беспорядков, - Генпрокуратура Казахстана

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, и его соратники во время массовых беспорядков в Алматы похитили 24 человека, сообщил начальник Службы специальных прокуроров Генпрокуратуры РК Ризабек Ожаров.

По его словам, на сегодняшний день задержано 18 членов ОПГ, 21 человек имеет судимость за убийство, кражу, грабёж и разбой.

«Среди них и Джумагельдиев, и его члены группы. Его вооружённые люди похитили и насильно удерживали 24 мирных жителя из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили из одного места в другое, избивали, в результате чего один человек скончался», – сказал Ожаров на брифинге в СЦК.

Также они отобрали служебное оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в городской больнице №12, заявил прокурор.

Как отметил глава службы, в социальных сетях и мессенджерах распространяются различные предположения и ложная информация о том, что Армана Джумагельдиева отпустили и вывезли в неизвестном направлении.

«Официально сообщаю, если вначале полицией этот гражданин был задержан за незаконное хранение оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках. Поэтому два дела объединены и переданы для дальнейшего производства специальным прокурорам. Мы его перевели в СИЗО КНБ, там он содержится», – добавил Ожаров.

Он также сообщил, что накануне в Енбекшиказахском районе Алматинской области КНБ обезвредили лидеров ОПГ «Казахстанские». Сотрудники комитета изъяли у них 15 единиц огнестрельного оружия с боеприпасами. Их причастность к другим нераскрытым преступлениям сейчас проверяется.

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