В России за сутки выявили 165,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За сутки в России выявлено 165 тыс. 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Снижение числа заражений продолжается второй день подряд (на пике, 6 февраля, оно превысило отметку 180 тыс. в сутки).

За последние сутки в Москве выявлено 12 тыс. 902 случая заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге 11 тыс. 14, в Подмосковье — 8 тыс. 486.

В то же время сразу в нескольких регионах зафиксированы новые рекорды по числу заражений COVID-19. Так, впервые более 5 тыс. заражений за сутки выявлено в следующих регионах:

- Нижегородская область — 5250;

- Свердловская область — 5245;

- Красноярский край — 5011.

За последние сутки в больницы России попали 20 тыс. 185 человек, заболевших COVID-19, что стало новым максимумом с момента начала публикации этих данных. По сравнению с предыдущим днем число госпитализаций с COVID-19 выросло почти вдвое, или на 86,2% (было 10 тыс. 843). При этом в Москве оно увеличилось на 18,5%, с 1 тыс. 322 до 1 тыс. 566.

Доля госпитализированных в России за последние сутки составила 12,2% от общего числа выявленных зараженных. В Москве доля госпитализаций на фоне общего снижения заражаемости выросла до 12,1% (днем ранее — 8,6%).