За сутки в России от коронавируса скончались 698 человек
- Азия и мир, общество
- 15:50, 08 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 698 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 85 и Санкт-Петербурге — 67.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 336 тыс. 721 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 13,1 млн, из них выздоровели — 10,7 млн.
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