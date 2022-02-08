За сутки в России от коронавируса скончались 698 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 698 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 85 и Санкт-Петербурге — 67.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 336 тыс. 721 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 13,1 млн, из них выздоровели — 10,7 млн.