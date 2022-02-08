Проведение хаджа для таджикистанцев остаётся под вопросом, - Комитет по делам религии РТ

- Таджикистан, общество
- 16:12, 08 февраля 2022
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CentralAsia (TJ) - Комитет по делам религии Таджикистана сообщает, что вопрос о проведении главного хаджа для таджикистанцев остается неопределённым, и зависит от принимающей страны и эпидемиологической ситуации в Саудовской Аравии, сообщает «Азия Плюс».
«Пока мы не получили приглашения от Саудовской Аравии и пока неизвестно, при каких обстоятельствах состоится в этом году хадж», - заявил глава Комитета по делам религии Таджикистана Сулаймон Давлатзода на пресс-конференции.
Он отметил, что если принимающая сторона примет соответствующее решение, то «мы, со своей стороны, готовы отправлять людей в Хадж».
Касательно малого хаджа – умра, он отметил, что Комитет до сих пор ждет разрешения Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом страны.
«В декабре Комитет обратился в штаб с просьбой урегулировать этот процесс. К сожалению, в начале января начал появляться новый штамм коронавируса, из-за которого штаб временно отложил данный вопрос. В скором времени он будет рассмотрен», - сказал Давлатзода.
Он также сообщил, что таджикистанцы отправляются в Умру через Узбекистан, который начал отправлять своих граждан в малый хадж с 22 января.
Ранее, согласно информации комитета, отправкой таджикистанцев в малый хадж занимались две компании - «Расул-Сохтмон» и ООО «Ормон».
Сулаймонзода также заявил, что ещё две компании обратились к ним с предложением отправлять людей в малый хадж. Но конкретно не сказал, будет ли им выдано разрешение на это.
Ранее в комитете сообщили, что к ним обращаются десятки людей, желающих совершить малый хадж.
До 2020 года ежегодно из Таджикистана в хадж отправлялись более 6 тыс. человек, а в хадж умра - более 3 тыс. паломников.
Хадж умра - это малое паломничество в Мекку, но не в месяц, предназначенный для совершения хаджа, а в любое другое время.