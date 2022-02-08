Токаев об АЭС: Нам позарез нужна электроэнергия, причём атомная

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости строительства атомной электростанции в стране, передает Tengrinews.kz.

«Мы столкнулись с регулярными перебоями в работе системы электроснабжения. Самый яркий пример – недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистемы сопредельных государств», – сказал президент.

Он добавил, что проблему энергетической безопасности страны нужно срочно решать.

«Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции. Нужно прямо сказать: без чистой, атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство», – заявил глава государства.

Токаев сказал, что стране очень нужна чистая электроэнергия.

«Нам позарез нужна электроэнергия, причём атомная, чистая электроэнергия. Если идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики», – сообщил Токаев.

Президент указал, что в прошлом году Казахстан столкнулся с достаточно серьезным энергокризисом.

«Наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного нефтяного газа, электроэнергии. Это произошло из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренного действия отдельных лиц. Сегодня возникли риски возникновения дефицита товарного газа.

В прошлом году «Казахгаз» не совсем продуманно ввел мораторий на подключение к газу новых промышленных объектов. В результате в ряде регионов отсутствует газ для реализации новых проектов, в том числе высокотехнологичных и экспортно ориентированных», - озвучил проблему президент.

Ранее председатель фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев заявил, что строить атомную электростанцию на юге Казахстана нужно уже сейчас. По его словам, поселок Улкен в Алматинской области больше всего подходит для строительства атомной электростанции.

В интервью Оливеру Стоуну первый президент страны Нурсултан Назарбаев заявлял, что Казахстан построит атомную электростанцию. Вопрос, по его словам, в выборе места и подрядчика.

25 января в полдень на территории стран Центральной Азии произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Электричество отключилось практически по всей территории Кыргызстана, на юго-востоке Казахстана, а также в юго-западной части Узбекистана.

В Кыргызстане заявили, что аварий на территории страны не было. При этом энергетики Узбекистана и Казахстана обвинили друг друга в проблеме.

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