В Турции задержаны трое продавцов поддельных туркменских паспортов членам ИГИЛ, - СМИ

Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) - В Турции по подозрению в продаже поддельных паспортов задержаны три человека, в том числе гражданин Туркменистана. Об этом 5 февраля сообщила бумажная версия газеты Posta Gazetesi, передает Тurkmen.news.

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Турецкие полицейские разыскивали группировку, изготовившую поддельные паспорта для членов незаконной организации ДАИШ (одно из названий «Исламского государства»). В ходе расследования были задержаны гражданин Турции, гражданин Египта и гражданин Туркменистана.

У подозреваемых изъяли восемь турецких и 11 туркменских паспортов, которые были признаны фальшивыми, а также виды на жительство в 36 странах. Кроме того, изъяты два ноутбука, предположительно, используемые при изготовлении подделок.

Отмечается, что у законопослушных граждан Туркменистана в Турции и других зарубежных странах возникают большие сложности с паспортами. Консульства этой страны никогда не выдавали новые документы взамен просроченных, из-за чего мигранты, не имевшие возможности приехать на родину, оказывались вне закона.

После начала эпидемии COVID-19 и прекращения регулярного авиасообщения эта проблема стала особенно масштабной. Наконец консульства начали ставить в паспорта печати о продлении, однако это не равноценно нормальной замене документа. Например, с таким паспортом нельзя поехать в третью страну. Он лишь легализует мигранта в стране пребывания и позволяет ему рано или поздно попасть на вывозной рейс в Туркменистан.