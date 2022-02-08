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В Узбекистане разработают графический символ для национальной валюты

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане разработают графический символ для национальной валюты - сум. Центробанк республики объявил открытый конкурс, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

«В целях повышения международного престижа национальной валюты Узбекистана на финансовых рынках и обеспечения ее признания среди широкой общественности объявлен конкурс по разработке «Символ сума»», – отметили в ЦБ РУз.

В рамках конкурса будут определены лучшие графические работы, символизирующие идентичность, культурные ценности и отличительные черты национальной валюты на глобальной арене.

Победитель получит денежный приз от Центрального банка РУз.

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