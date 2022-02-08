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Ученые назвали неврологические симптомы омикрон-штамма COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет Daily Express.

Согласно информации Национальной службы здравоохранения, эти неочевидные симптомы часто встречаются у больных и могут помочь самостоятельно распознать COVID-19 на начальной стадии и вовремя приступить к лечению.

«Люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока идет выздоровление. Некоторые также сталкиваются со странными или измененными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах», — отметили специалисты.

По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов SARS-CoV-2, — такие боли могут проявиться в самом начале заражения.

«Обычно они сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше, чем вы старше. У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней — у взрослых в возрасте 16-35 лет, семи дней — у взрослых в возрасте 35-65 лет и до восьми дней — у людей старше 65 лет», — сообщили ученые, участвующие в проекте.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.

Новый вариант выявили уже в 142 странах. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и стал доминирующим.

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