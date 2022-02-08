В Узбекистане провели операцию по спасению черепах на строительстве солнечной электростанции (фото)

CentralAsia (UZ) - Операция «Спасение черепах» проведена сотрудниками Госкомэкологии Узбекистана на месте строительства солнечной электростанции в Навоийской области.

Как сообщило Минэнерго, во время экологического исследования почвы были обнаружены норы для зимовки среднеазиатской черепахи. В октябре-ноябре 2020 года специалистами-экологами были бережно вскрыты верхние слои почвы и выполнен поиск для обнаружения зимующих черепах.

Обнаруженные в результате поиска 29 черепах были перевезены в питомник с контролируемой температурой в соответствии с протоколом, согласованным с участвующими экологами и областным филиалом Госкомэкологии РУз.

С целью дальнейшего помещения черепах в природные условия, экологами также проведена оценка для поиска подходящей зоны, примыкающей к северной границе проектной площадки, то есть в непосредственной близости от их бывшего местоположения. Далее предложенная зона проходит этап согласования с региональным представительством Госкомэкологии.

Черепах искали именно в норах, так как такой вид, как среднеазиатская черепаха активен с марта по май и с конца мая они уже прячутся в норах. В частности, в июне 2020 года в ходе проведения первых исследовательских работ на данном участке животных обнаружено не было, так как это время для них – период летней спячки.

Черепашьи норы используются в качестве одного из основных методов оценки количества и плотности нахождения черепах. При этом учитывается, что каждая отдельная черепаха может раскапывать несколько нор на территории, поэтому этот метод оценки популяции может привести только к приблизительной оценке численности черепах в пределах предлагаемого участка проекта, часто завышенной.

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