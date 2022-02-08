Токаев 10-11 февраля встретится с Путиным в Москве, - СМИ

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с визитом 10–11 февраля, сообщили информированные источники «Ъ» в Москве и Нур-Султане. В российской столице казахстанский лидер проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Затем он отправится в Казань.

Визит Токаева — плановый, говорят собеседники «Ъ». Между тем протесты и беспорядки в начале января и последовавшее за ними завершение транзита власти в Казахстане создали новый контекст для контактов Москвы и Нур-Султана на высшем уровне. Россия приняла участие в миротворческой операции в соседней стране, направив туда своих военных в составе контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия поддержала Токаева в ситуации, когда он не мог положиться на собственные силовые структуры. «Политическая и иная поддержка будет оказываться и впредь»,— заверил собеседник «Ъ» в российских госструктурах, занимающийся казахстанским направлением.

Протесты в Казахстане начались в первые дни нового года. Поводом послужил рост цен на сжиженный газ. Из Жанаозена, чьи жители сразу отреагировали на повышение стоимости топлива, протесты распространились на другие города. В некоторых из них мирный протест быстро перерос в беспорядки. Самый большой размах они приняли в крупнейшем городе страны — Алматы. Здесь массово орудовали мародеры, грабившие банки, продуктовые, оружейные и другие магазины. Для наведения порядка была задействована армия, применялось боевое оружие. Общее число погибших, согласно официальным сообщениям, составило 255 человек, включая 19 силовиков.

После наведения порядка Токаев инициировал перестановки в государственных структурах и фондах. Президент начал с того, что возглавил Совбез страны, в котором пожизненно председательствовал его предшественник Нурсултан Назарбаев. Затем свои позиции во власти, госкомпаниях и различных фондах потеряли родственники Назарбаева и люди, входившие в его окружение.

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