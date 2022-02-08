экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Си Цзиньпин предложил Бердымухамедову выйти на «новый уровень» сотрудничества и увеличить поставки газа в Китай
Фото: с сайта МИД Китая
Фото: с сайта МИД Китая

CentralAsia (TM) -  5 февраля, на следующий день после открытия Олимпиады в Китае, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принял председатель КНР Си Цзиньпин.

МИД Китая сообщает, что глава КНР предложил президенту Туркменистана расширить и вывести на «новый уровень» сотрудничество в газовой сфере. Также Китай готов и далее оказывать поддержку Туркменистану поставками вакцин.

В свою очередь президент Туркменистана предложил ускорить работы по строительству четвертой ветки D газопровода Центральная Азия – Китай. С этим же предложением Бердымухамедов выступал на саммите «Центральная Азия – Китай» 25 января.

Китай и Туркменистан активизировали межправительственное сотрудничество после того, как в мае 2021 года стало известно, что КНР надеется на увеличение поставок туркменского газа для компенсации потерь из-за сокращения его импорта из Австралии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Узбекистана высмеял знания математики главы комитета по автодорогам (видео)
  • Глава парламентской партии Узбекистана прокомментировал высказывание президента Белоруссии
  • В Узбекистане ожидается потепление до +20 градусов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com