Си Цзиньпин предложил Бердымухамедову выйти на «новый уровень» сотрудничества и увеличить поставки газа в Китай

Фото: с сайта МИД Китая

CentralAsia (TM) - 5 февраля, на следующий день после открытия Олимпиады в Китае, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принял председатель КНР Си Цзиньпин.

МИД Китая сообщает, что глава КНР предложил президенту Туркменистана расширить и вывести на «новый уровень» сотрудничество в газовой сфере. Также Китай готов и далее оказывать поддержку Туркменистану поставками вакцин.

В свою очередь президент Туркменистана предложил ускорить работы по строительству четвертой ветки D газопровода Центральная Азия – Китай. С этим же предложением Бердымухамедов выступал на саммите «Центральная Азия – Китай» 25 января.

Китай и Туркменистан активизировали межправительственное сотрудничество после того, как в мае 2021 года стало известно, что КНР надеется на увеличение поставок туркменского газа для компенсации потерь из-за сокращения его импорта из Австралии.