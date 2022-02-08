Си Цзиньпин предложил Бердымухамедову выйти на «новый уровень» сотрудничества и увеличить поставки газа в Китай

- Туркменистан, политика
- 17:48, 08 февраля 2022
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CentralAsia (TM) - 5 февраля, на следующий день после открытия Олимпиады в Китае, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принял председатель КНР Си Цзиньпин.
МИД Китая сообщает, что глава КНР предложил президенту Туркменистана расширить и вывести на «новый уровень» сотрудничество в газовой сфере. Также Китай готов и далее оказывать поддержку Туркменистану поставками вакцин.
В свою очередь президент Туркменистана предложил ускорить работы по строительству четвертой ветки D газопровода Центральная Азия – Китай. С этим же предложением Бердымухамедов выступал на саммите «Центральная Азия – Китай» 25 января.
Китай и Туркменистан активизировали межправительственное сотрудничество после того, как в мае 2021 года стало известно, что КНР надеется на увеличение поставок туркменского газа для компенсации потерь из-за сокращения его импорта из Австралии.