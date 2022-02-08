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Узбекистан ратифицировал таможенное соглашение с Казахстаном

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане обнародован проект постановления президента «О ратификации международного договора».

Соглашение между правительством Узбекистана и правительством Казахстана о совместном таможенном контроле за транспортировкой энергоресурсов через узбекско-казахстанскую таможенную границу по трубопроводам и линиям электропередач, подписанное 6 декабря 2021 года в Нур-Султане, будет утверждено.

Реализовывать данное соглашение со стороны Узбекистана будет таможенный комитет республики. МИД Узбекистана должен уведомить Казахскую сторону о выполнении Узбекистаном всех внутренних процедур по данному соглашению.

Контролировать выполнение соглашение будет премьер-министр республики Абдулла Арипов.

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