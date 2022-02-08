Под Ташкентом мужчина провалился в 16-метровый колодец, пытаясь спасти собаку 

- Узбекистан, происшествия
- 20:51, 08 февраля 2022
- Просмотров: 502
CentralAsia (UZ) - 7 февраля в пожарно-спасательную часть города Ангрена в Ташкентской области поступило сообщение о том, что местный житель вместе со своим щенком провалился в 16-метровый колодец.
Бригада спасателей немедленно выехала на место, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
В пресс-службе собщили, что сначала в колодец упал щенок, а затем хозяин хотел спасти своего питомца и пытался на веревке спуститься вниз. Однако трос оборвался и мужчина рухнул на дно колодца.
В результате усилий спасателей из колодца вытащили живыми мужчину и его щенка.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.