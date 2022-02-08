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Главы МИД Узбекистана и Латвии подписали в Ташкенте протокол о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 февраля провел встречу с Министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов узбекско-латвийской повестки дня. Отмечена необходимость расширения договорно-правовой базы взаимодействия посредством ускорения рассмотрения проектов ряда документов, в том числе Межправительственного соглашения об организованном наборе и трудоустройстве, а также защите прав граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории Латвии.

В ходе встречи подписан протокол между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством иностранных дел Латвийской Республики о сотрудничестве и консультациях.

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