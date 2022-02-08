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В Иране мужчина обезглавил 17-летнюю жену и прошел с отрубленной головой по улице (видео, 18+)

CentralAsia (CA) -  В иранском городе Ахваз мужчина обезглавил 17-летнюю жену на многолюдной площади и позже прогулялся с ее головой по улицам.

По данным издания Iran International, девушку привезли из Турции, куда она сбежала от супруга. Вернуть беглянку в Иран помог ее отец, который также является дядей убившего ее мужчины.

Обезглавить девушку на площади мужчине помог его брат. Оба были задержаны в тот же день через несколько часов.

Как сообщили в полиции, мужчина заявил, что убил жену из-за «семейных проблем», но не уточнил, каких именно. Отмечается, что три года назад, в 14-летнем возрасте, она родила ребенка.

Активисты и правозащитники считают, что это типичное убийство чести, которое практикуется в Иране за навлечение на семью позора. Например, согласно статье 630 Конституции страны, муж вправе убить жену, если он стал свидетелем «прелюбодеяния по взаимному согласию».

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