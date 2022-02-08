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Контроль за оружием в Узбекистане могут передать от Нацгвардии к МВД

CentralAsia (UZ) -  Возможно, скоро в Узбекистане сотрудники органов внутренних дел будут осуществлять контроль за оборотом оружия и патронов. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз.

Согласно проекту закона контроль за оружием могут передать от Национальной гвардии к Министерству внутренних дел Узбекистана.

В настоящее время приобретенное гражданское и служебное оружие подлежит регистрации в органах Национальной гвардии в десятидневный срок со дня его приобретения, за исключением оружия и боевых припасов к нему, приобретаемых без разрешений органов Национальной гвардии.

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