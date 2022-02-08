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ЮНИСЕФ поможет МВД Узбекистана защитить детей от онлайн-насилия

CentralAsia (UZ) -  ЮНИСЕФ и Центр кибербезопасности Министерства внутренних дел Узбекистана начали сотрудничество в области защиты детей от онлайн-насилия.

В мероприятии, посвященном этому события, приняли участие парламентарии, Уполномоченный Олий Мажлиса по правам ребенка, представители государственных органов и общественных организаций, сообщили в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

«Для решения проблемы насилия в отношении детей требуется улучшение родительских навыков, повышение осведомленности самих детей, совершенствование социальных служб и кадров по защите детей, а также прочная законодательная и институциональная база, включая систему сбора данных и управления», - сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Участники мероприятия рекомендовали улучшить межведомственное сотрудничество, обучить родителей, а также специалистов первичного звена тому, как поддерживать детей и защищать их от онлайн-угроз.

ЮНИСЕФ и МВД договорились также о создании Национального центра безопасного интернета, который будет представлять собой онлайн-платформу с информацией о том, как защититься от насилия в интернете.

Сообщается, что дети и родители смогут получать совет или поддержку от оператора платформы, работающего круглосуточно. Также планируется запустить Telegram-бот, через который можно будет отправлять сообщения.

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