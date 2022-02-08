В Узбекистане за 5 лет на водоснабжение направлено около $1 млрд

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за последние пять лет на улучшение водоснабжения населения выделено десять триллионов сумов ( более $921 млн), сообщает пресс-служба президента.

Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля в ходе совещания по вопросам улучшения системы питьевого водоснабжения в регионах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля провел совещание по вопросам водоснабжения. Как было отмечено на совещании, благодаря этим вложениям удалось обеспечить чистой питьевой водой порядка 6,5 млн человек.

Если же говорить о показателях прошлого года, то в 2021 году в стране провели более 6 тысяч километров сетей питьевого и канализационного водоснабжения.

"Однако в сфере еще много нерешенных вопросов", — отмечает Шавкат Мирзиёев. — В частности, если говорить о республике в целом, речь идёт о 2 тысячах детских садов, школ и медицинских учреждений, не подключенных к центральной сети.

Так, обеспеченность питьевой водой в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областях составляет менее 60 процентов. В связи с этим в ближайшие пять лет в отрасль водоснабжения инвестируют порядка 40 трлн сумов, чтобы увеличить охват населения питьевой водой до 90 процентов, сообщил глава государства.

Данные меры также позволят повысить охват регионов канализацией — до 35 процентов.

Отмечается, что в 2021 году проложено около 6,3 тыс. километров сетей питьевого и канализационного водоснабжения, построено 474 объекта водоснабжения, улучшено водоснабжение 2,5 миллионов человек в 592 махаллях (объединение нескольких кварталов).