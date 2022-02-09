На востоке Узбекистана учителей заставили извиниться перед родителями своих учеников

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях появились фотографии и сообщения о том, что учителей одной из школ Мархаматского района Андижанской области заставили извиниться перед родителями своих учеников за плохое качество образования, а также за низкий показатель поступления учащихся в вузы.

Позднее на официальном Telegram-канале главы Министерства народного образования Узбекистана Бахтиёра Саидова данную ситуацию резко осудили и отметили, что виновные понесут наказание.

«Мне непонятно, с какой целью это было сделано. Хочу призвать учителей не позволять унижать свою честь и достоинство. Инициатор произошедшего будет найден. Будут приняты соответствующие меры», - говорится в официальном сообщении министра РУз.

Данный инцидент прокомментировал также глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.

«За то, что учителей в Андижане вынудили, унижено опустив голову, извиняться перед родителями, хоким области Шухрат Абдурахмонов сам лично должен извиниться перед всеми учителями», – написал он на своей странице в Telegram.