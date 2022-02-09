В Казахстане за сутки выявили свыше 3,2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 3 тыс. 231 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 964;
- Карагандинская область — 371;
- город Нур-Султан — 359;
- Павлодарская область — 237;
- Северо-Казахстанская область — 217;
- Костанайская область — 212;
- Алматинская область — 202;
- Акмолинская область — 177;
- Западно-Казахстанская область — 143;
- Восточно-Казахстанская область — 139;
- Актюбинская область — 47;
- Атырауская область — 46;
- Жамбылская область — 42;
- город Шымкент — 30;
- Туркестанская область — 17;
- Кызылординская область — 16;
- Мангистауская область — 12.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 279 тыс. 842 заболевших коронавирусом.