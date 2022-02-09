В Казахстане за сутки выявили свыше 3,2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 3 тыс. 231 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 964;

- Карагандинская область — 371;

- город Нур-Султан — 359;

- Павлодарская область — 237;

- Северо-Казахстанская область — 217;

- Костанайская область — 212;

- Алматинская область — 202;

- Акмолинская область — 177;

- Западно-Казахстанская область — 143;

- Восточно-Казахстанская область — 139;

- Актюбинская область — 47;

- Атырауская область — 46;

- Жамбылская область — 42;

- город Шымкент — 30;

- Туркестанская область — 17;

- Кызылординская область — 16;

- Мангистауская область — 12.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 279 тыс. 842 заболевших коронавирусом.

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