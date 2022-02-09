В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончался 21 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки, 7 февраля от коронавируса и пневмонии скончался 21 человек, передает оперативный штаб.

Среди умерших у 16 человек был положительный результат теста на коронавирус, у пяти человек - пневмония с признаками коронавируса при отрицательном ПЦР-анализе.

На 9 февраля лечение от КВИ продолжает получать 79 тыс. 191 человек (77 тыс. 974+ и 1 тыс. 217 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 тыс. 5 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 тыс. 186 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 410 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 154 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 103 пациента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения