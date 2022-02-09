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В январе в Узбекистане появились на свет почти 70 тысяч детей

CentralAsia (UZ) -  За январь текущего года в Узбекистане родились почти 70 тысяч детей. Об этом сообщает Государственный комитет статистики республики (Госкомстат).

В прошлом месяце в стране зарегистрировали факт рождения 69 198 детей. Эта цифра примерно на 7 тысяч больше, чем данные за январь 2021 года, отмечают в ведомстве.

Больше всего детей при этом родилось в Самаркандской области - 8 516.

По данным Министерства здравоохранения, 1 января в Узбекистане родились 1448 младенцев. Этот показатель самый высокий в течении 5 последних лет.

В целом статистика по рождаемости за январь в Узбекистане выглядит следующим образом:

Каракалпакстан - 3408

Андижанская область - 6249

Бухарская область - 3493

Джизакская область - 3198

Кашкадарьинская область - 7417

Навоийская область - 1934

Наманганская область - 6046

Самаркандская область - 8516

Сурхандарьинская область - 6060

Сырдарьинская область - 1915

Ташкентская область - 4184

Ферганская область - 7528

Хорезмская область - 3386

Ташкент - 5864

Ранее в Госкомстате озвучили официальные сведения по количеству проживающих на территории страны граждан.

По данным на начало года, население Узбекистана составляет 35,3 млн человек. По сравнению с аналогичными данными 2021-го, цифра увеличилась на 0,8 млн.

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