В январе в Узбекистане появились на свет почти 70 тысяч детей

- Узбекистан, общество
- 9:53, 09 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - За январь текущего года в Узбекистане родились почти 70 тысяч детей. Об этом сообщает Государственный комитет статистики республики (Госкомстат).
В прошлом месяце в стране зарегистрировали факт рождения 69 198 детей. Эта цифра примерно на 7 тысяч больше, чем данные за январь 2021 года, отмечают в ведомстве.
Больше всего детей при этом родилось в Самаркандской области - 8 516.
По данным Министерства здравоохранения, 1 января в Узбекистане родились 1448 младенцев. Этот показатель самый высокий в течении 5 последних лет.
В целом статистика по рождаемости за январь в Узбекистане выглядит следующим образом:
Каракалпакстан - 3408
Андижанская область - 6249
Бухарская область - 3493
Джизакская область - 3198
Кашкадарьинская область - 7417
Навоийская область - 1934
Наманганская область - 6046
Самаркандская область - 8516
Сурхандарьинская область - 6060
Сырдарьинская область - 1915
Ташкентская область - 4184
Ферганская область - 7528
Хорезмская область - 3386
Ташкент - 5864
Ранее в Госкомстате озвучили официальные сведения по количеству проживающих на территории страны граждан.
По данным на начало года, население Узбекистана составляет 35,3 млн человек. По сравнению с аналогичными данными 2021-го, цифра увеличилась на 0,8 млн.