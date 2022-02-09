В аэропорту Ташкента изъяли золотые украшения, спрятанные в косметике (видео)

В аэропорту Ташкента изъяли золотые украшения, спрятанные в косметике

CentralAsia (UZ) - Таможенники Узбекистана изъяли спрятанные в косметике 155 граммов ювелирных украшений из золота.

По данным Государственного таможенного комитета Узбекистана, пассажир пытался вывезти из страны золотые украшения, которые спрятал в косметическое средство.

Всего таможенники изъяли 155 граммов ценностей, стоимость которых составляет 62 миллиона сумов (около $6 тыс.).