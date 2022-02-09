В Таджикистане за сутки выявили 4 случая COVID-19

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за сутки выявили 4 случая COVID-19, сообщает Минздрав страны. Отмечается, что число вылечившихся от коронавируса за сутки составило также 4 человека.

В целом, с начала пандемии, по данным министерства, по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 355 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 207 человек.

Официальное число смертей не меняется уже несколько месяцев - 124 человека.

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