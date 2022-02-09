В Казахстане заморозят цены на газ и снизят ставки утильсбора

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане снизят ставки утилизационного сбора и заморозят на два года цены на газ. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Алихан Смаилов, передает KazTAG.

«Продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер. Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения», - сказал Смаилов.

По его словам, также будут реализованы мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд, уменьшению количества стихийных свалок.

«В рамках модернизации государственного управления для исключения дублирования информационных систем госорганов и их полной интеграции будет обеспечен переход на единую IT платформу и проведен реинжиниринг процессов и процедур в госорганах», - добавил премьер.

Он пообещал, что правительство сконцентрируется на реализации комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совершенствовании тарифной политики, обеспечении финансовой дисциплины и прозрачности, заверив, что «будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита», а также «будет реализован первый этап создания Национальной товаропроводящей системы».

«Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», - заверил Смаилов.

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