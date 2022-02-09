Власти США предложили $10 млн за информацию о главе афганского филиала ИГИЛ Санауллу Гафари

CentralAsia (CA) - Власти США предложили награду в размере $10 млн за информацию, которая поможет поймать или ликвидировать главу террористической группировки ИГИЛ-Хорасан (афганский филиал ИГИЛ) Санауллу Гафари, также известного под именем Шахаб аль-Мухаджир. Соответствующую информацию опубликовал Государственный департамент США.

Reward up to $10 million! ?



Sanaullah Ghafari is the current leader of the ISIS-K terrorist organization. Report information to RFJ via Signal, Telegram, WhatsApp, or our Tor-based tips line - help bring this terrorist to justice. ⚖️@Rewards4Justice @RFJ_Pashto @RFJ_Dari pic.twitter.com/ghyIEMBJdV — Rewards for Justice (@RFJ_USA) February 7, 2022

По данным американских спецслужб, Гафари возглавил ИГИЛ-Хорасан в июне 2020 года. Именно он является организатором террористической атаки возле аэропорта Кабула, которая произошла 26 августа прошлого года во время эвакуации иностранными войсками иностранных граждан и афганцев. Тогда в результате самоподрыва смертника погибли почти 170 гражданских афганцев и 13 военнослужащих армии США.

4 февраля министерство обороны США обнародовало видеосъемки, производившиеся с беспилотников в момент, когда произошел теракт 26 августа. Как уточнили в ведомстве, на основе анализа этих данных военные пришли к выводу, что был произведен только один самоподрыв, хотя первоначально сообщалось, что в районе аэропорта взорвались два смертника.

После теракта армия США нанесла авиаудар с беспилотника в восточной афганской провинции Нангархар. Как утверждали военные, таким образом удалось ликвидировать двух высокопоставленных представителей ИГИЛ-Хорасан, которые были непосредственно причастны к подготовке атаки возле кабульского аэропорта.

В ноябре прошлого года США ввели санкции в отношении Гафари и ряда других руководителей афганского филиала ИГИЛ.

Отметим, что указанная террористическая группировка активно ведет боевые действия и устраивает теракты против боевиков радикального движения «Талибан» и гражданских афганцев, особенно страдают от них представители исповедующей шиизм народности хазарейцев.