Власти США предложили $10 млн за информацию о главе афганского филиала ИГИЛ Санауллу Гафари

CentralAsia (CA) - Власти США предложили награду в размере $10 млн за информацию, которая поможет поймать или ликвидировать главу террористической группировки ИГИЛ-Хорасан (афганский филиал ИГИЛ) Санауллу Гафари, также известного под именем Шахаб аль-Мухаджир. Соответствующую информацию опубликовал Государственный департамент США.

Reward up to $10 million! ?



Sanaullah Ghafari is the current leader of the ISIS-K terrorist organization. Report information to RFJ via Signal, Telegram, WhatsApp, or our Tor-based tips line - help bring this terrorist to justice. ⚖️@Rewards4Justice @RFJ_Pashto @RFJ_Dari pic.twitter.com/ghyIEMBJdV