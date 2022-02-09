В Узбекистане за сутки выявлено 778 случаев COVID-19 и 133 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 11:52, 09 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 8 февраля, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 231 179. В течение прошедших суток зафиксированы 778 новых случаев, сообщает Минздравв республики.
Также у 133 человек диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1592 летальных исхода).
За день выздоровели 613 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 213 736).
На лечении находится 15 851 больной COVID-19.
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