В Казахстане запустят производство автоматов Калашникова

Автомат "Калашников" АК-12. Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Производство автоматов Калашникова в Казахстане планируют запустить в 2022 году на заводе «Тыныс», одном из крупнейших машиностроительных предприятий Акмолинской области, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

С казахстанской стороны оператором проекта выступила компания «Казахстан инжиниринг», в состав которой входит завод «Тыныс».

Предприятия группы «Калашников» выпускают широкую линейку боевого стрелкового оружия различного класса. Это как давно и хорошо известные образцы АК 100 серии, так и новое высокотехнологичные изделия АК-12 и АК-15 из состава экипировки «Ратник», имеющие улучшенную точность, кучность стрельбы и эргономику.

«В течение года в Кокшетау (административный центр Акмолинской области) планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года», - говорится в сообщении пресс-службы. Поясняется, что автоматы АК-12 и АК-15 будут собирать на базе АО «Тыныс».

По данным ведомства, в 2022 году казахстанские оборонные предприятия планируют реализовать несколько перспективных проектов. Так, АО «Авиаремонтный завод №405» намерено собирать вертолеты Ми-171Ш, ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» создаст сервисный центр по обслуживанию самолетов Airbus, АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» произведет технические средства охраны государственной границы.

Кроме того, на АО «Тыныс», ТОО «Алма ДК» и «Милитарм» предполагается производство средств радиационной и химической защиты, на ТОО Steel manufacturing - автоматных боеприпасов, на ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг» - бронеколесных машин «Барыс 8х8» и на АО «Семей инжиниринг» ожидается модернизация бронетанковой техники.

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